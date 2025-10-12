СМИ: Россияне стали массово вкладываться в бриллианты
В России спрос на инвестиционные бриллианты вырос на 20%, сообщают «Известия».
Речь идет о периоде с января по сентябрь текущего года, по сравнению с аналогичным временным отрезком прошлого года. По оценкам экспертов, объем сделок достиг 45 млрд рублей в год при доходности 3–5%.
Инвесторы ищут альтернативные активы. Бриллианты считаются устойчивыми к инфляции и колебаниям рынка. Министерство финансов РФ ранее рекомендовало этот финансовый инструмент наряду с золотом. Однако актив отличается низкой ликвидностью и высоким спредом.
Ранее была завершена огранка самого крупного бриллианта в истории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
