СМИ: Россияне стали массово вкладываться в бриллианты

Речь идет о периоде с января по сентябрь текущего года, по сравнению с аналогичным временным отрезком прошлого года. По оценкам экспертов, объем сделок достиг 45 млрд рублей в год при доходности 3–5%.

Инвесторы ищут альтернативные активы. Бриллианты считаются устойчивыми к инфляции и колебаниям рынка. Министерство финансов РФ ранее рекомендовало этот финансовый инструмент наряду с золотом. Однако актив отличается низкой ликвидностью и высоким спредом.

Ранее была завершена огранка самого крупного бриллианта в истории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

