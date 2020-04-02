Новости за ночь: Обанкротился крупный производитель сланцевой нефти в США

Американская энергетическая компания Whiting Petroleum подала заявление о защите от банкротства, сообщает Bloomberg. Этот производитель, несколько лет назад считавшийся одним из лидеров на рынке сланцевой нефти, в нынешних условиях оказался не способен выплатить долг в $262 миллиона.

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Как отмечается в материале, общий долг компании достигает $2,2 миллиарда. Проблемы у Whiting Petroleum, разрабатывавшей нефтяные поля в Северной Дактоте, наблюдаются давно — с тех пор, как усилились её конкуренты в Техасе, где разработка дешевле. Обвал цен на нефть в марте усугубил положение Whiting Petroleum, которая могла оставаться на плаву при ценах около $50 за баррель. В итоге владельцы решили списать долг в обмен на полную утрату контроля над компанией.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обсуждал ситуацию на рынке нефти с российским коллегой Владимиром Путиным. При нынешних ценах добыча сланцевой нефти в США нерентабельна, но российским нефтяникам тоже приходится непросто. Так, на днях экспортные ценовые формулы российской нефти Urals ушли в минус, сообщает RT. Это значит, что продавцам приходит самим оплачивать транспортировку сырья к нефтепроводу.

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
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