Локдауна не будет? Экономист объяснил «оптимизм» Минэкономики насчет ВВП

Министерство экономического развития пересмотрело в позитивную сторону оценку роста валового внутреннего продукта России в 2021 году. Теперь ведомство прогнозирует рост ВВП на 3,8% вместо 2,9%, которых ожидало ранее. Прогноз можно назвать чуть более оптимистичным, чем следовало бы, но в целом он не далек от реальности, заявил директор Центра исследований постиндустриального общества, экономист Владислав Иноземцев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Я думаю, что этот прогноз немного более оптимистичен, чем следовало бы, но это имеет определенный смысл, потому что в данном случае, давая оптимистический прогноз, Минэкономразвития как бы подталкивает предпринимателей и бизнес к более оптимистичным ощущениям реальности, тем самым, развивает экономику дальше. Возможно, 3,8% не получится, но около 3,5% вполне может быть», - отметил Иноземцев.

При этом, по словам экономиста, прогнозы министерства обычно сбываются, если речь не заходит об экстраординарных ситуациях.