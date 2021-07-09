Локдауна не будет? Экономист объяснил «оптимизм» Минэкономики насчет ВВП
Владислав Иноземцев уверен, что оптимистичный прогноз настроит предпринимателей на правильную волну и поможет экономике развиваться дальше.
Министерство экономического развития пересмотрело в позитивную сторону оценку роста валового внутреннего продукта России в 2021 году. Теперь ведомство прогнозирует рост ВВП на 3,8% вместо 2,9%, которых ожидало ранее. Прогноз можно назвать чуть более оптимистичным, чем следовало бы, но в целом он не далек от реальности, заявил директор Центра исследований постиндустриального общества, экономист Владислав Иноземцев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Я думаю, что этот прогноз немного более оптимистичен, чем следовало бы, но это имеет определенный смысл, потому что в данном случае, давая оптимистический прогноз, Минэкономразвития как бы подталкивает предпринимателей и бизнес к более оптимистичным ощущениям реальности, тем самым, развивает экономику дальше. Возможно, 3,8% не получится, но около 3,5% вполне может быть», - отметил Иноземцев.
При этом, по словам экономиста, прогнозы министерства обычно сбываются, если речь не заходит об экстраординарных ситуациях.
«Прогнозы сбываются так же, как они сбывались и раньше. Если не происходит ничего экстраординарного, в принципе они достаточно точны. Что касается прогноза в 3,8%, пока он довольно реалистичен, потому что, судя по всему, правительство не собирается вводить никаких серьезных ограничительных мер в связи с коронавирусом, никаких локдаунов новых не будет. Поэтому я думаю, что экономика будет развиваться. Видите, инфляция растет, то есть спрос существует. Наблюдается рост в недвижимости и в других секторах», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Даже цены на нефть, вероятно, уже не повлияют на рост ВВП в этом году, полагает Иноземцев.
«Прогнозу могло бы помешать падение цен на нефть, но, учитывая, что в первом полугодии она была достаточно высокой, уже пришло много денег и в бюджет, и в резервы. На сегодняшний день вряд ли что-то помешает прогнозируемому росту ВВП», - добавил экономист.
Ранее экономист Никита Кричевский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил потери экономики России из-за пандемии. По его словам, триллион рублей это, безусловно, большая сумма, но для российского бюджета это всего 5%, а это в сложившихся условиях нормально, так как другие страны потеряли гораздо больше.
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