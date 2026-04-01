По его словам, Центробанк не будет вмешиваться в дела маркетплейсов и прочих экосистем до тех пор, пока речь не зайдет о нарушении прав потребителей.

«Маркетплейсы заметны темпом роста. Понятно, что с банками им соревноваться сложно, но в своей нише они крайне конкурентноспособные. Лидеры своего подсектора. Банк России справедливо заметил, что даже при выравнивании конкурентного слоя потенциал маркетплейсов очень велик. Один вопрос, если бы мы имели дело с массовым нарушением прав потребителя, например. Тогда, разумеется, Банк России в полной мере использовал бы весь свой арсенал ”прищучивания”, который ему предоставлен федеральным законом. С правами потребителя все в порядке. Мы говорим о том, что у ряда банков есть обоснованные опасения в том, что развитие данного сектора рынка происходит без специфического учета его особенностей. Не надо ”прищучивать” конкурентные условия. Банки маркетплейсов действуют в рыночной системе по рыночным законам в соответствии с законодательством. По мнению ряда банков, конкурентная борьба ведется не самыми справедливыми методами. Методы требуют корректировки. Это обсуждается. Нужна новая система правил, которой раньше не было. Выработаем новые правила и по ним будем жить. ”прищучивать” никого точно не нужно», — указал эксперт.

Ранее глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил НСН, что число пунктов выдачи заказов (ПВЗ) активно увеличивается в российских регионах, рынок будет уверенно расти еще минимум пять лет.

