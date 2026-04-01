Почему Центробанк не планирует «прищучивать» банки маркетплейсов
ЦБ не будет вмешиваться в работу банков маркетплейсов до тех пор, пока речь не зайдет о нарушении прав потребителей, сказал НСН Андрей Емелин.
Банк России занял позицию наблюдателя над дискуссиями банков и маркетплейсов, сказал НСН председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, добавив, что ЦБ не собирается никого «прищучивать».
Отдельные «дочки» маркетплейсов могут через два-три года попасть в список системно значимых банков, считает глава Центробанка Эльвира Набиуллина (ЦБ). О каких конкретно банках идет речь, она не уточнила. Емелин отметил, что большие объемы и резкое изменение ландшафта условий конкуренции на рынке вызвали бурное обсуждение и привлечение внимания и законотворцев, и регулятора.
«Тут нет даже особой сделки. Если развитие этих банков будет продолжаться с той скоростью, с которой оно идет, то они объективно будут соответствовать критериям системной значимости. Понятно, что интенсивный рост банков маркетплейсов беспокоит других участников рынка. Другой разрез проблематики связан с тем, что при развитии что маркетплейсов, что экосистем те игроки, которые занимаются этим развитием, всегда заинтересованы в оптимизации именно своих условий взаимодействия с клиентами по сравнению с потенциальными конкурентами. Это нормальное рыночное явление. Очень большие объемы и резкое изменение ландшафта условий конкуренции на рынке вызвали бурное обсуждение и привлечение внимания и законотворцев, и регулятора. Думаю, надо найти условия, комфортные для всех участников обсуждений, которые создавали бы правовую определенность для тех, кто потенциально будет заинтересован в выходе на сегмент маркетплейсов или экосистем. Сейчас пока эта дискуссия далека от завершения, так как обсуждается очень много параметров. Надо поддерживать достижение определенного соглашения самими участниками рынка», — сказал собеседник НСН.
По его словам, Центробанк не будет вмешиваться в дела маркетплейсов и прочих экосистем до тех пор, пока речь не зайдет о нарушении прав потребителей.
«Маркетплейсы заметны темпом роста. Понятно, что с банками им соревноваться сложно, но в своей нише они крайне конкурентноспособные. Лидеры своего подсектора. Банк России справедливо заметил, что даже при выравнивании конкурентного слоя потенциал маркетплейсов очень велик. Один вопрос, если бы мы имели дело с массовым нарушением прав потребителя, например. Тогда, разумеется, Банк России в полной мере использовал бы весь свой арсенал ”прищучивания”, который ему предоставлен федеральным законом. С правами потребителя все в порядке. Мы говорим о том, что у ряда банков есть обоснованные опасения в том, что развитие данного сектора рынка происходит без специфического учета его особенностей. Не надо ”прищучивать” конкурентные условия. Банки маркетплейсов действуют в рыночной системе по рыночным законам в соответствии с законодательством. По мнению ряда банков, конкурентная борьба ведется не самыми справедливыми методами. Методы требуют корректировки. Это обсуждается. Нужна новая система правил, которой раньше не было. Выработаем новые правила и по ним будем жить. ”прищучивать” никого точно не нужно», — указал эксперт.
Ранее глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил НСН, что число пунктов выдачи заказов (ПВЗ) активно увеличивается в российских регионах, рынок будет уверенно расти еще минимум пять лет.
Горячие новости
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов
- В РПЦ предложили заменить обществознание на уроки православия
- СМИ: Дети ранены в результате атаки ВСУ в Новороссийске
- В Екатеринбурге круглосуточно мониторят домовые чаты и соцсети в поисках «экстремизма»
- Трамп пригрозил «безумным ублюдкам» адом из-за «чертова пролива»
- Иран: Ближний Восток сгорит дотла из-за США
- СМИ: Около 180 рейсов задержаны в Краснодарском крае из-за атаки украинских БПЛА