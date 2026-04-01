Академик Гинцбург рассказал, когда можно будет оценить вакцину от рака
Первого пациента с меланомой, который получил персонализированную отечественную мРНК-вакцину от рака «Неоонковак», всего ждёт «8-9 введений с интервалами в 2-3 недели». Об этом «Газете.Ru» рассказал академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, каждое введение вакцины будет сопровождаться забором крови для анализа, а также измерением уровня CD8-лимфоцитов. Таким образом, первые результаты будут известны через три месяца.
«Третье введение будет в середине третьего месяца лечения, тогда мы и получим первые результаты», — объяснил учёный.
Ранее 60-летний житель Курской области с меланомой кожи стал первым пациентом, впервые в клинической практике получившим персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов