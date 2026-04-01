Академик Гинцбург рассказал, когда можно будет оценить вакцину от рака

Первого пациента с меланомой, который получил персонализированную отечественную мРНК-вакцину от рака «Неоонковак», всего ждёт «8-9 введений с интервалами в 2-3 недели». Об этом «Газете.Ru» рассказал академик РАН, научный руководитель НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Россиянам рассказали, сколько потребуется уколов вакцины от аллергии

По его словам, каждое введение вакцины будет сопровождаться забором крови для анализа, а также измерением уровня CD8-лимфоцитов. Таким образом, первые результаты будут известны через три месяца.

«Третье введение будет в середине третьего месяца лечения, тогда мы и получим первые результаты», — объяснил учёный.

Ранее 60-летний житель Курской области с меланомой кожи стал первым пациентом, впервые в клинической практике получившим персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
