Академик Гинцбург рассказал, когда можно будет оценить вакцину от рака

По его словам, каждое введение вакцины будет сопровождаться забором крови для анализа, а также измерением уровня CD8-лимфоцитов. Таким образом, первые результаты будут известны через три месяца.

«Третье введение будет в середине третьего месяца лечения, тогда мы и получим первые результаты», — объяснил учёный.

Ранее 60-летний житель Курской области с меланомой кожи стал первым пациентом, впервые в клинической практике получившим персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

