Генпрокуратуре РФ передали материалы о попытках релокантов вмешаться в выборы

Глава Комиссии Василий Пискарев указал, что речь идёт о подконтрольных спецслужбам стран НАТО эмигрантских сепаратистских организациях.

По его словам, было зафиксировано, что они призывали настроенных против России объединения релокантов обращаться в международные организации и западные НПО, предлагая не признавать итоги выборов в Госдуму.

«Помимо этого, сепаратисты требовали ввести санкции... в отношении членов ЦИК РФ и региональных комиссий... против российских государственных СМИ, Общественной палаты, ВЦИОМ... и иных российских экспертных и общественных организаций», - заключил Пискарев.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий заочно судить находящихся за рубежом лиц, в том числе релокантов, за преступления против безопасности страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

