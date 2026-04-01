В Госдуме призвали ФАС проверить цены на куриные яйца перед Пасхой
Депутаты Госдумы направили главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому официальное обращение с просьбой проверить цены на куриные яйца перед Пасхой. Об этом сообщает RT.
По их мнению, проверки нужны для предотвращения необоснованного повышения стоимости яиц. В частности, ФАС следует проанализировать работу поставщиков на предмет возможных картельных сговоров или злоупотребления на рынке.
«Куриные яйца относятся к социально значимым продовольственным товарам», — напомнили парламентарии.
Ранее в Госдуме отказались обязывать магазины раскрывать наценку на продукты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Посол РФ предупредил о возможных асимметричных мерах на фоне угроз Лондона
- СМИ: США, Иран и посредники обсуждают перемирие на 45 дней
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке