В Госдуме призвали ФАС проверить цены на куриные яйца перед Пасхой

Депутаты Госдумы направили главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому официальное обращение с просьбой проверить цены на куриные яйца перед Пасхой. Об этом сообщает RT.

Дороже мяса: Кто виноват в безумных ценах на огурцы в России

По их мнению, проверки нужны для предотвращения необоснованного повышения стоимости яиц. В частности, ФАС следует проанализировать работу поставщиков на предмет возможных картельных сговоров или злоупотребления на рынке.

«Куриные яйца относятся к социально значимым продовольственным товарам», — напомнили парламентарии.

Ранее в Госдуме отказались обязывать магазины раскрывать наценку на продукты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
