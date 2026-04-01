Галузин: США не отказались от санкционного давления на Россию

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает оказывать санкционное давление на Россию. Как сообщает ТАСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

США не будут продлевать послабления по санкциям на российскую нефть

По его словам, нынешние американские власти не только не отменили рестрикции, введённые ещё администрацией 46-го президента США Джо Байдена, но и вводят новые ограничения «от имени администрации Трампа».

Он добавил, что также Вашингтон добивается того, чтобы союзники и партнёры Москвы следовали этим санкциям.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что введённые против России санкции незаконны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Галина Бутова
