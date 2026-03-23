Есть пять лет: Когда в России перестанут открывать новые ПВЗ
Сегодня стимулируется развитие региональной сети пунктов выдачи, в крупных городах процент продаж ниже, чем в регионе или на отдаленной территории, заявил НСН Артем Соколов.
Число пунктов выдачи заказов (ПВЗ) активно увеличивается в российских регионах, рынок будет уверенно расти еще минимум пять лет, заявил НСН глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
Число пунктов выдачи заказов в Москве с 2022 года выросло почти в два раза, подсчитала «База» по данным компании Malina Property. Число магазинов, аптек и банков почти не поменялось. По примерным подсчётам, сегодня на один ПВЗ в столице приходится до 350 человек, тогда как на один банк — около семи тысяч, аптеку — до 2,5 тысячи человек, на магазин — около тысячи человек. При этом дальше цифра расти не будет, уверены эксперты. Маркетплейсы будут «резать» число ПВЗ, если те не показывают достаточной эффективности, и переводить доставку на «бесчеловечные» способы: постаматы, доставка с помощью дронов. Соколов уверен, что бум ПВЗ еще не пройден.
«Сейчас стимулируется развитие региональной сети пунктов выдачи, в крупных городах процент продаж ниже, чем в регионе или на отдаленной территории. Это делается для развития регионального предпринимательства, инфраструктуры. У нас сегодня 76% заказов в интернете – это именно регионы, если брать в деньгах, за исключением Москвы и Питера. Москва с Питером дают 24%. Найти место для открытия ПВЗ несложно, это возможно для любого предпринимателя. Этим мы отличаемся от любых других стран», - рассказал он.
По его словам, потенциал ПВЗ еще не исчерпан, в ближайшие пять лет рынок продолжит расти, но неэффективные пункты будут закрываться.
«Что касается пределов и максимальной емкости, у нас огромный рынок, большая страна. Этот потенциал еще не исчерпан, я уверен, что наш рынок вырастет еще минимум в два раза на горизонте пяти лет – до 32-35% от всего объема розничных продаж. Сейчас это примерно 18%. Пока будет спрос со стороны покупателей и со стороны предпринимателей, рынок будет развиваться. Если в одном подъезде, условно говоря, три ПВЗ, вряд ли есть смысл открывать еще один пункт. Это все-таки бизнес, он должен быть рентабельным. Неэффективные магазины тоже закрываются, тут такая же система. Все зависит от того, правильно ли вы определили локацию, бизнес-модель», - пояснил собеседник НСН.
Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков заявил НСН, что размещение пунктов выдачи заказов в частных домах позволит разгрузить коммерческие помещения, которых в регионах не хватает.
