«Сейчас стимулируется развитие региональной сети пунктов выдачи, в крупных городах процент продаж ниже, чем в регионе или на отдаленной территории. Это делается для развития регионального предпринимательства, инфраструктуры. У нас сегодня 76% заказов в интернете – это именно регионы, если брать в деньгах, за исключением Москвы и Питера. Москва с Питером дают 24%. Найти место для открытия ПВЗ несложно, это возможно для любого предпринимателя. Этим мы отличаемся от любых других стран», - рассказал он.

По его словам, потенциал ПВЗ еще не исчерпан, в ближайшие пять лет рынок продолжит расти, но неэффективные пункты будут закрываться.

«Что касается пределов и максимальной емкости, у нас огромный рынок, большая страна. Этот потенциал еще не исчерпан, я уверен, что наш рынок вырастет еще минимум в два раза на горизонте пяти лет – до 32-35% от всего объема розничных продаж. Сейчас это примерно 18%. Пока будет спрос со стороны покупателей и со стороны предпринимателей, рынок будет развиваться. Если в одном подъезде, условно говоря, три ПВЗ, вряд ли есть смысл открывать еще один пункт. Это все-таки бизнес, он должен быть рентабельным. Неэффективные магазины тоже закрываются, тут такая же система. Все зависит от того, правильно ли вы определили локацию, бизнес-модель», - пояснил собеседник НСН.

Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков заявил НСН, что размещение пунктов выдачи заказов в частных домах позволит разгрузить коммерческие помещения, которых в регионах не хватает.

