Россиянам объяснили отсутствие полной блокировки Telegram с 1 апреля
Полная блокировка мессенджера Telegram - это сложный процесс с технической точки зрения. Об этом «Ленте.ру» рассказал специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов.
Эксперт отметил, что это связано с неоднородностью трафика - данные зашифрованы, они идут через разные каналы и могут меняться по объёму и содержанию.
Доступность платформы 1 апреля он объяснил тем, что «просто взять и выключить тумблер точечно не представляется возможным».
«Роскомнадзор практически всегда старается не блокировать что-то, а замедлить до состояния тотального неудобства для подавляющего большинства пользователей», — заключил Мясоедов.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Алексей Мокров заявил «Радиоточке НСН», что Telegram в России не умер, но продолжает жить под давлением.
