Россиянам рассказали, в каком возрасте начинается старение иммунной системы
Старение иммунной системы начинается уже после 40—50 лет. Об этом RT заявил врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.
По его словам, в этом возрасте начинается постепенная перестройка всего иммунного ответа, которая влияет на заболеваемость и смертность.
Специалист указал, что начинает слабее работать противоинфекционная защита, снижается эффективность вакцинации. Эти изменения становятся более заметны после 60—65 лет.
«Растёт частота пневмоний, гриппа, осложнений хронических болезней, а также онкозаболеваний», — отметил Болибок.
Врач также добавил, что старение иммунитета не у всех людей идёт одинаково.
Ранее доктор медицинских наук, врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев заявил «Радиоточке НСН», что пока учёные не знают всего о процессе старения организма.
