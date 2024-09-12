Банки РФ повысили ставки по вкладам в преддверии заседания ЦБ
Основные банки России повышают ставки по депозитам перед заседанием совета директоров Центробанка по ключевой ставке, сообщает РИА Новости.
«Сбер» объявил о повышении максимальной ставки до 20% годовых. ВТБ увеличил доходность по долгосрочным депозитам в рублях, максимальная ставка также составит 20% годовых.
«Альфа-банк» поднял ставки по трехлетним вкладам до 21% годовых. В «Газпромбанке» ставка также составляет 21% по вкладам сроком на полгода. Аналогичная ставка по вкладам в «Совкомбанке» на три года.
Заседание Банка России состоится 13 сентября. Ранее регулятор не исключил, что ключевая ставка может превысить 18%.
Ранее стало известно, что индекс доверия россиян банковским вкладам составил 58 пунктов из 90 возможных, превысив показатели 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru