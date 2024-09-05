Греф: Пик перегрева экономики России пройден

Опросы Центробанка по итогу трех месяца лета фиксируют стабилизацию основных бизнес-индикаторов, заявил в ходе Восточного экономического форуме (ВЭФ) президент Сбербанка Герман Греф.

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По его словам, перегрев российской экономики сохраняется, однако динамика стабилизировалась.

«Исходя из показателей экономического роста, например, загрузки производственных мощностей на 81%, вероятно, можно говорить о том, что пик перегрева экономики России пройден», — заметил Греф.

Он также отметил самый низкий уровень безработицы в стране и и достаточно высокие инфляционные ожидания. По мнению президента Сбербанка, сегодня рано утверждать, что пик инфляции пройден. О снижении ключевой ставки, говорить также преждевременно.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что Центробанк России в сентябре может поднять ключевую ставку с 18% до 20%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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