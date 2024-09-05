Греф: Пик перегрева экономики России пройден
Опросы Центробанка по итогу трех месяца лета фиксируют стабилизацию основных бизнес-индикаторов, заявил в ходе Восточного экономического форуме (ВЭФ) президент Сбербанка Герман Греф.
По его словам, перегрев российской экономики сохраняется, однако динамика стабилизировалась.
«Исходя из показателей экономического роста, например, загрузки производственных мощностей на 81%, вероятно, можно говорить о том, что пик перегрева экономики России пройден», — заметил Греф.
Он также отметил самый низкий уровень безработицы в стране и и достаточно высокие инфляционные ожидания. По мнению президента Сбербанка, сегодня рано утверждать, что пик инфляции пройден. О снижении ключевой ставки, говорить также преждевременно.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что Центробанк России в сентябре может поднять ключевую ставку с 18% до 20%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru