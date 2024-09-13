Аналитик Васильев: Возможности для снижения ключевой ставки будут в 2025 году

По его мнению, снижение будет достаточно медленным, и к концу следующего года ключевая ставка может достичь отметки в 14% годовых, но, вероятнее всего, будет выше этого значения.

Также Васильев считает, что пока Центробанк будет повышать ставку.

«Мы допускаем, что в ближайшие месяцы могут повысить ключевую ставку до 21-22%», - заключил он.

Ранее Совет директоров Центробанка РФ на заседании 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку с 18% до 19% годовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

