Аналитик Васильев: Возможности для снижения ключевой ставки будут в 2025 году
Возможности для снижения ключевой ставки появятся у Центробанка РФ в середине 2025 года. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
По его мнению, снижение будет достаточно медленным, и к концу следующего года ключевая ставка может достичь отметки в 14% годовых, но, вероятнее всего, будет выше этого значения.
Также Васильев считает, что пока Центробанк будет повышать ставку.
«Мы допускаем, что в ближайшие месяцы могут повысить ключевую ставку до 21-22%», - заключил он.
Ранее Совет директоров Центробанка РФ на заседании 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку с 18% до 19% годовых, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru