«Для галочки». Минимальные розничные цены на водку сочли бесполезными
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя в эфире НСН заявил, что инструмент минимальных розничных цен на алкоголь не выполняет свои функции.
С 2021 года в России увеличат минимальные розничные цены на алкоголь. Соответствующие приказы Минфина опубликованы на официальном портале правовой информации. В частности, водка подорожает на 5,7%, с 230 до 243 рублей; коньяк – на 3%, с 433 до 446 рублей за полулитровую бутылку. Минимальная цена игристого вина вырастет на 3% - с 164 до 169 рублей за 0,75 литра.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с НСН высказал мнение, что инструмент минимальных розничных цен фактически бесполезен.
«На самом деле, инструмент минимальных розничных цен сегодня существует для галочки. Он совершенно не нужен. До 2016 года в России, когда в легальной рознице система ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции – прим. НСН) не работала, минимальные розничные цены должны были обеспечивать и быть индикатором для трех показателей – легальности, безопасности и качества продукции. Ни то, ни другое, ни третье минимальные розничные цены не выполняли даже тогда», - сказал Дробиз.
При этом он пояснил, что до 2015 года, например, минимальная розничная цена водки была равна 220 рублям. По словам эксперта, это была «честная, нормальная и функциональная цена». После кризиса, в 2015 году, минимальную цену опустили до 185 рублей, напомнил Дробиз.
«Это было государственное решение. И рынок заполнила нелегальная водка, которая продавалась по минимальной розничной цене. Прошло с того момента 5 лет, и вот цена опять за 200 рублей. Но и сегодня у нас минимальные цены занижены», - считает эксперт.
Кроме того, Вадим Дробиз отметил, что между заводской ценой и розничной существует минимальная наценка – «даже в сетях она равняется 30%, а если посередине имеется еще и оптовик, то все 40%».
«Государство же в своей формуле считает, что эта наценка общая равна 20%. Поэтому минимальная розничная цена занижена. Но ситуацию спасает система ЕГАИС, которая не пропускает нелегальную продукцию в легальную розницу. Легальность - это уплата акцизов и налогов. То есть вся продукция, которая находится в легальной рознице – легальна, даже если водка за 200 рублей», - уточнил собеседник НСН.
В приказах Минфина также отмечается, что увеличение минимальных розничных цен коснется и этилового спирта, который произведен из пищевого сырья – он подорожает до 59 рублей за литр в чистом виде.
Документы вступят в силу с 1 января следующего года и будут действовать до 31 декабря 2026 года включительно.
Ранее в пресс-центре НСН директор Института повышения конкурентоспособности, член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при Правительстве РФ, к.э.н. Алексей Ульянов рассказал, что в России произошла алкогольная революция.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+21 983 / сут.
Умерли
32 443+411 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 735 / сут.
- Мишустин распределил обязанности вице-премьеров
- Microsoft обвинила Россию в кибератаках на разработчиков вакцин от коронавируса
- Путин подписал указ о гуманитарном центре по карабахскому конфликту
- Доктор Мясников назвал способ избежать вирусной пневмонии
- Путин назвал число жертв конфликта в Карабахе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru