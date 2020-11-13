«Для галочки». Минимальные розничные цены на водку сочли бесполезными

С 2021 года в России увеличат минимальные розничные цены на алкоголь. Соответствующие приказы Минфина опубликованы на официальном портале правовой информации. В частности, водка подорожает на 5,7%, с 230 до 243 рублей; коньяк – на 3%, с 433 до 446 рублей за полулитровую бутылку. Минимальная цена игристого вина вырастет на 3% - с 164 до 169 рублей за 0,75 литра.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с НСН высказал мнение, что инструмент минимальных розничных цен фактически бесполезен.

«На самом деле, инструмент минимальных розничных цен сегодня существует для галочки. Он совершенно не нужен. До 2016 года в России, когда в легальной рознице система ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции – прим. НСН) не работала, минимальные розничные цены должны были обеспечивать и быть индикатором для трех показателей – легальности, безопасности и качества продукции. Ни то, ни другое, ни третье минимальные розничные цены не выполняли даже тогда», - сказал Дробиз.

При этом он пояснил, что до 2015 года, например, минимальная розничная цена водки была равна 220 рублям. По словам эксперта, это была «честная, нормальная и функциональная цена». После кризиса, в 2015 году, минимальную цену опустили до 185 рублей, напомнил Дробиз.

«Это было государственное решение. И рынок заполнила нелегальная водка, которая продавалась по минимальной розничной цене. Прошло с того момента 5 лет, и вот цена опять за 200 рублей. Но и сегодня у нас минимальные цены занижены», - считает эксперт.