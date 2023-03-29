Для бизнеса и людей: Кто «за» и «против» отмены роуминга в ЕАЭС

Россия отменит международный роуминг с входящими в Евразийский экономический союз Казахстаном, Арменией и Киргизией в 2025 году, сообщают «Ведомости». Такое требование есть в запросе Евразийской экономической комиссии, направленном в адрес всех крупных мобильных операторов союзных государств и Минэкономразвития России.

«Это будет выгодно двум сторонам. В рамках расширения развития бизнеса, в рамках коммуникации между людьми. В основу я бы поставил экономические связи, улучшение товарооборота, все-таки это цифровая экономика, мы сможем более легко и просто между собой коммуницировать», - сказал Ящук.

Не заинтересованы в этом по очевидным причинам операторы связи, однако им необходимо учитывать национальные интересы России, отметил он.

«Операторы будут стараться продвинуть свою повестку, так как это частные коммерческие компании, но на текущий момент национальные интересы превыше частного бизнеса. Я думаю, мы все-таки сможем продвинуть интересы государства выше коммерческих интересов частных структур», - добавил собеседник.

Отмена роуминга также поспособствует развитию малого бизнеса, заявил специалист.

«В нашей ситуации самое важное – постараться максимально ускорить и удешевить процесс, и сама по себе отмена роуминга делает удешевление, а это очень влияет на мелкий бизнес. И для него дается своеобразный карт-бланш, где люди могут сэкономить средства, уменьшив время на реализацию, получить возможности для развития своего бизнеса», - заключил Ящук.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с НСН заявил о необходимости создания собственной платформы России для интеграции электронных SIM-карт.

