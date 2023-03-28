«Сделать несложно»: Зачем России создавать систему электронных сим-карт

Ранее ФСБ, Минцифры и НИИ радио приступили к обсуждению внедрения российской платформы электронным SIM-карт на случай распространения международных санкций. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на Минцифры. Пилотную зону с российским программно-аппаратным комплексом развернут на территории НИИ радио. При этом один из участников рынка усомнился, что российскую систему удастся развернуть до 2025-2027 годов. Он объяснил свой скепсис отсутствием российского коммуникационного и абонентского оборудования и состоянием производственной базы. Муртазин объяснил, зачем России нужно создавать собственную платформу электронных SIM-карт.

«Она нужна не для того, чтобы обойти санкции как таковые. Дело в том, что поставщиками программы для eSIM являются иностранные компании, которые в любой момент могут прервать сотрудничество с российским рынком, операторы останутся без этих решений. Именно поэтому нам нужна компания или несколько компаний, которые создадут отечественное решение для интеграции eSIM как программного кода в существующие контейнеры, которые располагаются в флагманских моделях смартфонов. Эта не очень сложная задача, думаю, мы сможем ее решить. Можно также создать собственный аппаратный контейнер для eSIM, но он будет использоваться в отечественных решениях», — сказал Муртазин.

Собеседник НСН отметил, что электронные SIM-карты уже сейчас встречаются в дорогих смартфонах.

«ESIM сегодня встраиваются в самые дорогие флагманские модели различных брендов, например, iPhone и Samsung. Электронные SIM-карты удобны, они нравятся пользователям. Особенно удобно использовать их в зоне роуминга, поскольку можно не покупать обычную SIM-карту, а загрузить ее. Внутри страны eSIM продаются не слишком активно, поскольку есть ограничения по количеству, которое операторы могут продать. Вообще eSIM — это полная копия обычных SIM-карт, только встроенная в сам телефон», — добавил аналитик.

Муртазин затруднился с ответом, успеет ли Россия развернуть эту систему до 2025-2027 годов.

«Формально это несложно сделать. Нужно смотреть технический регламент и спецификацию системы. Пока непонятно, что именно будет происходить и делаться в этом аспекте. Нельзя точно сказать, успеем или нет, но заменить западные компании можно достаточно быстро», — подытожил он.

Ранее генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков в беседе с НСН заявил, что российские смартфоны AYYA T1 не пользуются спросом, так как цена у них выше, чем у китайских аналогов.

