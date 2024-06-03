«Дешевизна и проблемы»: Почему число «китайцев» с пробегом выросло на 71,6% в РФ
Резкий рост числа предложений китайских брендов на вторичном рынке может быть связан с появляющимися со временем техническими проблемами, заявил НСН Леонид Ольшанский.
Россияне будут покупать китайские автомобили, так как они дешевые и их становится на российском рынке все больше и больше, заявил НСН вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский.
В России стали чаще продавать и покупать китайские автомобили с пробегом, отмечает «Коммерсант». Так, за весну предложение таких машин на маркетплейсах выросло на 71,6%, а спрос — на 15,2% год к году.
«Скачок вызван несколькими причинами, тенденциями. Во-первых, на российском рынке появляется все больше «китайцев». Во-вторых, китайский автомобиль все-таки стоит намного дешевле, чем BMW, Volvo, Mercedes и другие западные модели. Россияне покупают бэушных «китайцев», потому что они дешевые. Китайцы знают «два плюс два», все прекрасно понимают. Если продаешь машины своих марок в другой стране, то должен организовывать там станции ремонта, они уже начали появляться в нашей стране», - сказал собеседник НСН.
По его словам, резкий рост числа предложений китайских брендов на вторичном рынке может быть связан с появляющимися со временем техническими проблемами.
«Любая машина, хоть Rolls-Royce, когда выезжает из салона дешевеет. Вот Rolls-Royce стоит миллион долларов, чуть покатается по городу и будет стоить 800 тысяч долларов. Это азбука! Как только выехал из салона – все, б/у! Такой бум продаж «китайцев» на вторичном рынке может быть связан с «вылезающими» проблемами спустя какое-то время эксплуатации. Человек поездил немного, поменял «коробку», «свечи», еще что-нибудь – да ну в болото! И человек идет продавать, думая, что с другой машиной будет по-другому», - отметил эксперт.
Ранее стало известно, что в России разработали три модели Volga на базе китайских иномарок Changan, напоминает «Радиоточка НСН». Стоимость автомобилей стартует от 2,5 миллиона рублей. Серийное производство большого седана класса D Volga C40, кроссовера класса C Volga К30 и кроссовера класса D Volga К40 на нижегородском предприятии ГАЗ планируют запустить в 2024 году.
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