На российском рынке появится более 10 новых автомобильных брендов

Автопроизводитель Chery из Китая запатентовал более 10 новых торговых марок автомобилей в России, передает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на базу данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию вырос на треть

Среди зарегистрированных марок: Jaceer, Innova, Fatena, Skala, Jaegoo, Atlantis, Fateno, Maxeed, Onives, Famtech, а также еще десяток других.

О планах по использованию закрепленных за Chery новых брендов не сообщается.

Ранее сообщалось, что цена китайских автомобилей вызывает недовольство у 68% россиян. При этом 37% респондентов в качестве основного преимущества подобных машин выделяют технологичность и оснащение, передает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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