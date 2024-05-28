На российском рынке появится более 10 новых автомобильных брендов
Автопроизводитель Chery из Китая запатентовал более 10 новых торговых марок автомобилей в России, передает Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на базу данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
Среди зарегистрированных марок: Jaceer, Innova, Fatena, Skala, Jaegoo, Atlantis, Fateno, Maxeed, Onives, Famtech, а также еще десяток других.
О планах по использованию закрепленных за Chery новых брендов не сообщается.
Ранее сообщалось, что цена китайских автомобилей вызывает недовольство у 68% россиян. При этом 37% респондентов в качестве основного преимущества подобных машин выделяют технологичность и оснащение, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru