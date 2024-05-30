Производство легковых автомобилей с начала года в РФ выросло на 92,5%

Кроме того, в России с начала года были произведены 14,6 тысячи автомобильных кузовов, что на 32,8% превышает показатели прошлого года. Также за четыре месяца этого года на 17,6% вырос объем производства автобусов массой до пяти тонн. Автобусов массой более пяти тонн произвели на 31% больше, чем годом ранее.

Также, по данным Росстата, на 17,9% вырос выпуск двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта.



Ранее стало известно, что в России разработали три модели Volga на базе китайских иномарок Changan, напоминает журнал «Профиль». Стоимость автомобилей стартует от 2,5 миллионов рублей. Серийное производство большого седана класса D Volga C40, кроссовера класса C Volga К30 и кроссовера класса D Volga К40 на нижегородском предприятии ГАЗ планируют запустить в 2024 году.

