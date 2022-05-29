Держателям российских евробондов выплаты на 100 миллионов долларов не поступили
На счета держателей российских евробондов выплаты в евро и долларах на сумму около 100 миллионов долларов не поступили по состоянию на вечер 27 мая, отмечает Bloomberg.
Таким образом, начался отсчет 30-дневного периода, когда необходимо сделать соответствующие выплаты, отмечает агентство. Кредиторам должна поступить сумма в 71,25 миллиона долларов. Это выплаты по еврооблигациям со сроком погашения в 2026 году и 26,5 миллиона евро по облигациям со сроком погашения в 2036 году, уточняет Lenta.ru.
Также стало известно, что 27 мая со счета Национального расчетного депозитария (НРД) средства в пользу депонентов были списаны.
Ранее РБК отметил, что условия выпуска облигаций в рублях позволяют России избежать возможного дефолта по внешнему госдолгу после отзыва лицензии Минфина США.
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