Дерипаска обрушился на Центробанк из-за коронавируса

Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал работу Центробанка в условиях распространения коронавируса и его влияния на экономику. По мнению Дерипаски, российский регулятор не меняет свою политику, что губительно скажется на ситуации в стране, сообщает URA.RU.

В качестве положительного примера бизнесмен привел работу самого консервативного банка мира – Банка Японии – в условия экономического спада, связанного с коронавирусом. В стране сосредоточились на поддержке экономики.

«И только наш ЦБ строит свою политику на учебниках макроэкономики середины прошлого века», — написал бизнесмен в своем Telegram-канале.