Дерипаска обрушился на Центробанк из-за коронавируса
Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал работу Центробанка в условиях распространения коронавируса и его влияния на экономику. По мнению Дерипаски, российский регулятор не меняет свою политику, что губительно скажется на ситуации в стране, сообщает URA.RU.
В качестве положительного примера бизнесмен привел работу самого консервативного банка мира – Банка Японии – в условия экономического спада, связанного с коронавирусом. В стране сосредоточились на поддержке экономики.
«И только наш ЦБ строит свою политику на учебниках макроэкономики середины прошлого века», — написал бизнесмен в своем Telegram-канале.
Ранее Олег Дерипаска уже критиковал политику Банка России и обвинял его в уничтожении миллионов рабочих мест из-за закрытия предприятий и плохих условий для развития бизнеса.
Напомним, ученые и экономисты в эфире НСН проанализировали влияние эпидемии коронавируса на экономику в России и в мире. Отмечается, что при современном уровне медицины в Европе остановить этот вирус удастся. Однако, один из экспертов считает, что эпидемия может оказаться «последней каплей», которая запустит механизм рецессии и кризис в экономике России затянется на несколько лет. став серьезным испытанием для людей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News