Путин оценил влияние коронавируса на экономику
Эпидемия коронавируса нового типа негативно влияет на глобальную экономку. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания по ситуации на глобальных сырьевых рынках на фоне эпидемии, сообщает «Интерфакс».
Путин отметил, что последствия распространения коронавируса серьезно сказываются на мировом рынке нефти. Глава государства подчеркнул, что для нефтяного рынка прошедшая неделя стала худшей с 2008 года, пишет Газета. ru.
Стоимость барреля нефти марки Brent составила на закрытии торгов в пятницу 50,2 доллара. Российский президент считает этот уровень цен приемлемым.
По его словам, требуется разработать меры экономического реагирования на сложившуюся ситуацию. При этом Путин добавил, что Фонд национального благосостояния России сможет обеспечить выполнение всех гособязательств правительства при ухудшении мировой экономики.
Владимир Путин заявил также, что ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, отмечает РИА Новости.
«Мы уже неоднократно отмечали: в России делается все необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием. Приняты соответствующие меры, надеюсь, что они будут эффективными. Ситуация в целом под контролем», - сказал президент.
Напомним, 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса - Covid-2019.
Ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин пояснил в эфире НСН, что Россия сможет выйти достаточно легко из кризиса, если начнет тратить отложенные в Резервный фонд средства. Эксперт заявил, что последующие годы для России будут еще более тяжелыми. И в этом «виновата» либеральная социально-экономическая политика, на которую ориентировано правительство страны.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Путин оценил влияние коронавируса на экономику
- Москва встретила первый арктический аукцион WWF ради сохранения белого медведя
- Автоэксперт рассказал, как ретроавтомобили получат номера
- В Турции войну с Сирией назвали «капканом» для Эрдогана
- Киев ужесточил украинцам выезд в Россию