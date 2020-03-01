Путин оценил влияние коронавируса на экономику

Эпидемия коронавируса нового типа негативно влияет на глобальную экономку. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания по ситуации на глобальных сырьевых рынках на фоне эпидемии, сообщает «Интерфакс».

Путин отметил, что последствия распространения коронавируса серьезно сказываются на мировом рынке нефти. Глава государства подчеркнул, что для нефтяного рынка прошедшая неделя стала худшей с 2008 года, пишет Газета. ru.

Стоимость барреля нефти марки Brent составила на закрытии торгов в пятницу 50,2 доллара. Российский президент считает этот уровень цен приемлемым.

По его словам, требуется разработать меры экономического реагирования на сложившуюся ситуацию. При этом Путин добавил, что Фонд национального благосостояния России сможет обеспечить выполнение всех гособязательств правительства при ухудшении мировой экономики.