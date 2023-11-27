Дерипаска: Европа вернется к компромиссу с РФ по газу в течение полутора лет
Европе придется достичь компромисса с Россией по поставкам газа в течение полутора лет, заявил бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.
По его словам, Европа не сможет быстро выполнить свой план по переходу на ядерную энергетику – поэтому придется договариваться и соглашаться на российские условия, среди которых возврат денег Банка России и компенсации за «Северный поток».
В октябре чешские компании возобновили закупки российского природного газа, сообщил в соцсетях глава Министерства промышленности и торговли Йозеф Сикела. Министр отметил, что Чехии эти закупки не нужны, страна располагает запасами на зиму. При этом с октября некоторые компании все равно начали поставлять газ из РФ.
Между тем, стоимость газа в Европе превысила $600 за 1 тыс. куб. м впервые с 10 марта, следует из данных лондонской биржи ICE, передает «Радиоточка НСН».
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