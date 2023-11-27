Дерипаска: Европа вернется к компромиссу с РФ по газу в течение полутора лет

В октябре чешские компании возобновили закупки российского природного газа, сообщил в соцсетях глава Министерства промышленности и торговли Йозеф Сикела. Министр отметил, что Чехии эти закупки не нужны, страна располагает запасами на зиму. При этом с октября некоторые компании все равно начали поставлять газ из РФ.

Между тем, стоимость газа в Европе превысила $600 за 1 тыс. куб. м впервые с 10 марта, следует из данных лондонской биржи ICE, передает «Радиоточка НСН».

