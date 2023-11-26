Чехия возобновляет закупки российского газа
В октябре чешские компании возобновили закупки российского природного газа, сообщил в соцсетях глава Министерства промышленности и торговли Йозеф Сикела.
По его словам, это произошло после того, как в апреле было решено отказаться от поставок из России. Министр отметил, что Чехии эти закупки не нужны, страна располагает запасами на зиму. При этом с октября некоторые компании все равно начали поставлять газ из РФ.
Ранее стало известно, что нефтегазовые доходы российского бюджета в ноябре сократятся в 1,6 раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Военкор: российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки
- Чехия возобновляет закупки российского газа
- Запущенный российский космический аппарат выведен на орбиту
- Кадыров: В зону СВО вылетел спецборт
- Богомаз: ПВО уничтожила в Брянской области два беспилотника
- Украинский беспилотник врезался в многоэтажку в Туле
- Зеленский сообщил о получении военных кораблей для защиты зернового коридора
- Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотников на российские регионы
- Мэр Львова потребовал от Польши прекратить блокаду границы
- В Германии заявили, что страна находится в серьезном государственном кризисе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru