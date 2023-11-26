Чехия возобновляет закупки российского газа

По его словам, это произошло после того, как в апреле было решено отказаться от поставок из России. Министр отметил, что Чехии эти закупки не нужны, страна располагает запасами на зиму. При этом с октября некоторые компании все равно начали поставлять газ из РФ.

Ранее стало известно, что нефтегазовые доходы российского бюджета в ноябре сократятся в 1,6 раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

