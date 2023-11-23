«Странная метафора!»: Экс-министр труда Калашников поспорил с Дерипаской о бюджете
Сергей Калашников заявил НСН, что метафора Дерипаски «удар попы об лед» не описывает ситуацию с российским бюджетом.
Метафора «удар попы об лед» не описывает ситуацию с российским бюджетом, заявил экс-министр труда, экономист Сергей Калашников в беседе с НСН. По его словам, в нынешних условиях прогнозировать доходы и расходы в триллионах рублей на 2024 год слишком рано.
Ранее миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале заявил, что в 2024 году российский бюджет может недосчитаться 10–12 трлн рублей. По его словам, при рекордном сборе налогов в этом году в 46 трлн рублей уже в следующем ситуация с доходами будет выглядеть, «как удар попы об лед». Калашников навал прогноз Дерипаски слишком условным.
«Что касается «попы об лед», то это очень странная метафора, образ этот не клеится к нашей экономике. Прогноз Дерипаски очень условный. Он путает две позиции – снижение стоимости экспортных товаров из России, имеются в виду энергоносители, прежде всего, и социальные выплаты, которые обеспечивает бюджет. Сейчас трудно дать прогноз реального состояния экономики на 2024 год. Это очень неоднозначная многомерная система, посчитать в триллионах точно невозможно. Реальная проблема, конечно, есть. Это связано с недостаточным ростом экономики, снижением темпов роста. А также с теми затратами, которые сейчас страна резко несет в силу ряда обстоятельств», - объяснил он.
Доля нефтегазовых доходов бюджета России снизилась до минимума с 2007 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Счетной палаты. В январе-сентябре текущего года доходы от продажи нефти и газа уменьшились до 28,3% всех поступлений. Показатель снизился на 15 процентных пунктов в годовом выражении и в 1,5 раза, до 5,58 трлн рублей — в абсолютном выражении, передает «Радиоточка НСН».
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