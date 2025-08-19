Депутаты Мособлдумы предложили «привязать пенсии к золоту»
Депутаты Мособлдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» пояснили НСН, как пенсионные накопления в золоте помогут исключить инфляционные риски.
Достойной поддержкой для пенсионеров стала бы 13-я зарплата и повышение МРОТ, допустил в пресс-центре НСН зампред Мособлдумы, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Игорь Чистюхин.
«Об этом много говорят, потому что намного легче ввести 13-ю пенсию, чем в целом повысить пенсию по стране или повысить МРОТ. 13-я пенсия – это повышение на 6-7%, то есть не такие большие деньги. Мы надеемся, что это будет введено, это хороший шаг для пенсионеров», - сказал он.
В свою очередь депутат Мособлдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Александр Волнушкин посетовал, что государство дважды обмануло пенсионеров, работавших во времена СССР.
«Вопрос о 13-й пенсии не поднимался бы, если бы базовая пенсия была бы приемлема для наших граждан. У нас же государство несправедливо по отношении к тем пенсионерам, работавшим в СССР. Дважды их обманули: когда пенсионные сбережения сгорели в 1990-е, и потом – с пенсионном возрастом, в одностороннем порядке изменив правила игры. Тогда нужно было бы рассматривать вопрос о золотом стандарте пенсии. Это когда отчисления с зарплаты каждого работающего гражданина фиксируются в курсе золота на текущий момент. И таким же образом оставлять в золоте пенсионные накопления. Это исключит инфляционные риски, будет абсолютно честно», - заявил он.
Как напомнил «Радиоточке НСН» депутат Мособлдумы, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» в Московской области, председатель союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин, согласно статистике, средняя зарплата жителей Подмосковья составляет 108 тысяч рублей. Однако в реальности представители отдельных профессий могут зарабатывать меньше 37 тысяч рублей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В мессенджере Мах зарегистрировались 18 млн пользователей
- «Кому он нужен?»: Собравшегося в Москву DJ Snake сравнили с Киркоровым
- Хотят «Минск-3»: Кто поедет на следующие переговоры от России
- Макрон пригрозил санкциями при отсутствии прогресса на встрече Путина и Зеленского
- Блогера Никиту Ефремова задержали за финансирование экстремистской деятельности
- В Подмосковье каршеринг врезался в фуру, погибли два человека
- Умер бывший главный тренер клубов системы «Салавата Юлаева» Полозов
- Певица IOWA заявила, что снова хочет делать тяжелый рок
- Совет глав правительств СНГ пройдет в Минске в конце сентября
- В детских садах 22 регионов начнут проводить «Разговоры о важном»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru