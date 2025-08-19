Депутаты Мособлдумы предложили «привязать пенсии к золоту»

Депутаты Мособлдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» пояснили НСН, как пенсионные накопления в золоте помогут исключить инфляционные риски.

Достойной поддержкой для пенсионеров стала бы 13-я зарплата и повышение МРОТ, допустил в пресс-центре НСН зампред Мособлдумы, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Игорь Чистюхин.

Подмосковный депутат рассказал, как избавить жителей от миллиардных долгов

«Об этом много говорят, потому что намного легче ввести 13-ю пенсию, чем в целом повысить пенсию по стране или повысить МРОТ. 13-я пенсия – это повышение на 6-7%, то есть не такие большие деньги. Мы надеемся, что это будет введено, это хороший шаг для пенсионеров», - сказал он.

В свою очередь депутат Мособлдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Александр Волнушкин посетовал, что государство дважды обмануло пенсионеров, работавших во времена СССР.

В Мособлдуме призвали повысить пенсии и налоги на богатых

«Вопрос о 13-й пенсии не поднимался бы, если бы базовая пенсия была бы приемлема для наших граждан. У нас же государство несправедливо по отношении к тем пенсионерам, работавшим в СССР. Дважды их обманули: когда пенсионные сбережения сгорели в 1990-е, и потом – с пенсионном возрастом, в одностороннем порядке изменив правила игры. Тогда нужно было бы рассматривать вопрос о золотом стандарте пенсии. Это когда отчисления с зарплаты каждого работающего гражданина фиксируются в курсе золота на текущий момент. И таким же образом оставлять в золоте пенсионные накопления. Это исключит инфляционные риски, будет абсолютно честно», - заявил он.

Как напомнил «Радиоточке НСН» депутат Мособлдумы, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» в Московской области, председатель союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин, согласно статистике, средняя зарплата жителей Подмосковья составляет 108 тысяч рублей. Однако в реальности представители отдельных профессий могут зарабатывать меньше 37 тысяч рублей.

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
