Депутаты Мособлдумы предложили «привязать пенсии к золоту»

«Об этом много говорят, потому что намного легче ввести 13-ю пенсию, чем в целом повысить пенсию по стране или повысить МРОТ. 13-я пенсия – это повышение на 6-7%, то есть не такие большие деньги. Мы надеемся, что это будет введено, это хороший шаг для пенсионеров», - сказал он.

В свою очередь депутат Мособлдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Александр Волнушкин посетовал, что государство дважды обмануло пенсионеров, работавших во времена СССР.