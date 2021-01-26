Депутат Мосгордумы Козлов призвал жителей столицы своевременно провести поверку счетчиков
Москвичей призвали своевременно провести поверку счетчиков, мораторий на которую завершился в январе 2021 года. Напомнил об этом депутат Мосгордумы Александр Козлов беседе с АГН «Москва».
По его словам, в связи с пандемией правительство решило отложить проведение поверки, однако сейчас ситуация с коронавирусом нормализуется.
Парламентарий порекомендовал убедиться в надежности организации, которая будет выполнять работы. Для этого Росаккредитация создала специальный сайт poverka.fsa.gov.ru, где собрана достоверная информация обо всех лицензированных организациях, проводящих поверку счетчиков воды.
«Поверка необходима в первую очередь самим жителям, чтобы им начисляли корректную сумму: именно ту, на которую они получили объём услуг», - сказал Козлов, добавив, что если житель не сделает поверку, то первые три месяца плату будут рассчитывать по средним показателям счетчика за последние полгода. Затем в квитанциях начнут приходить суммы, начисленные по нормативу, причем с учетом повышающего коэффициента 1,5.
Депутат напомнил, что бумажные свидетельства о поверке сейчас не требуются.
Ранее сообщалось, что рост цен на услуги ЖКХ в России увеличился на 3,55% при годовой инфляции 4,91% – это рекордный показатель за 19 лет.
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