Депутат Мосгордумы Козлов призвал жителей столицы своевременно провести поверку счетчиков

Парламентарий порекомендовал убедиться в надежности организации, которая будет выполнять работы. Для этого Росаккредитация создала специальный сайт poverka.fsa.gov.ru, где собрана достоверная информация обо всех лицензированных организациях, проводящих поверку счетчиков воды.

«Поверка необходима в первую очередь самим жителям, чтобы им начисляли корректную сумму: именно ту, на которую они получили объём услуг», - сказал Козлов, добавив, что если житель не сделает поверку, то первые три месяца плату будут рассчитывать по средним показателям счетчика за последние полгода. Затем в квитанциях начнут приходить суммы, начисленные по нормативу, причем с учетом повышающего коэффициента 1,5.

Депутат напомнил, что бумажные свидетельства о поверке сейчас не требуются.

Ранее сообщалось, что рост цен на услуги ЖКХ в России увеличился на 3,55% при годовой инфляции 4,91% – это рекордный показатель за 19 лет.

