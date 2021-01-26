Рекордный рост цен на услуги ЖКХ зафиксировали в России

Рост цен на услуги ЖКХ в России увеличился на 3,55% при годовой инфляции 4,91% – это рекордный показатель за 19 лет. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Эксперты связали такие показатели с пандемией коронавируса,. во время которой некоторые регионы приняли решение не повышать стоимость услуг ЖКХ и временно отменили сборы взносов за капитальный ремонт.