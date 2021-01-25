Миллион «умных» счетчиков россиян могут попасть под замену

Как минимум один миллион «умных» счетчиков, которые используются в жилищно-коммунальном хозяйстве россиян, могут оказаться вне закона, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 замглавы Минцифры России Олегу Иванову.

Всё дело в том, что стандарт передачи данных Narrowband Internet of Things (NB-IoT) не вошел в перечень допустимых к использованию в системах и приборах учета электроэнергии. При этом большинство операторов связи России оказывают свои услуги на базе стандарта NB-IoT и считают стандарт NB-Fi, работающий в нелицензируемых частотах, менее безопасным.