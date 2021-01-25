Миллион «умных» счетчиков россиян могут попасть под замену
Как минимум один миллион «умных» счетчиков, которые используются в жилищно-коммунальном хозяйстве россиян, могут оказаться вне закона, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2 замглавы Минцифры России Олегу Иванову.
Всё дело в том, что стандарт передачи данных Narrowband Internet of Things (NB-IoT) не вошел в перечень допустимых к использованию в системах и приборах учета электроэнергии. При этом большинство операторов связи России оказывают свои услуги на базе стандарта NB-IoT и считают стандарт NB-Fi, работающий в нелицензируемых частотах, менее безопасным.
Как говорят в Минцифры, в перечень были включены стандарты, рекомендованные Минэнерго, ФСБ РФ и принятые Росстандартом.
Ранее в ФАС также сообщили, что рост цен из-за обязательной установки «умных» счетчиков в домах с 2022 года не произойдет и расходы на это россияне не понесут.
Тем временем, долг населения России за электроэнергию за 10 месяцев 2020 года увеличился на 12,5 миллиарда рублей.
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