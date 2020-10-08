Депутат МГД: Власти Москвы продолжают оказывать поддержку столичным предпринимателям

Столичные власти продолжают оказывать поддержку предпринимателям Москвы. Об этом заявила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева. Об этом она рассказала, комментируя предложение Сергея Собянина продлить на 2021 год ряд мер поддержки экономики, которые ранее были введены из-за распространения COVID-19.

Гусева заявила, что считает это предложение необходимым и своевременным, поскольку оздоровление экономики столицы – процесс небыстрый.

«По расчетам аналитиков, полного восстановления экономического блока стоит ожидать не раньше 2022 года. Тем более, сейчас мы наблюдаем ухудшение эпидобстановки в городе, и трудно спрогнозировать, по какому сценарию будут развиваться события», - констатировала Гусева.

Кроме того, депутат МГД напомнила, что столичные власти – в целях пресечения дальнейшего распространения COVID-19 и увеличения числа заболевших, ввели очередные ограничительные меры. В их числе: самоизоляция для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями, двухнедельные школьные каникулы, а также перевод не менее 30% сотрудников московских компаний на удаленный режим работы.

Людмила Гусева также рассказала, сейчас для предприятий, пострадавших от пандемии отраслей, действует отсрочка по уплате торгового сбора за I квартал 2020 года.

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Между тем, ранее председатель движения «За права предпринимателей России» Мири Угурлиев заявил на пресс-конференции НСН «Полукарантин: Быть ли второй волне ограничений?», что в России точно не нужно вводить новый карантин.

Вместе с тем, он напомнил о необходимости ношения масок и соблюдении социальной дистанции в общественных местах.

«Экономика России может не выдержать повторной остановки производства и деятельности компаний. Из-за цены на нефть и роста курса доллара многие компании оказались на грани выживания», - сказал представитель бизнеса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БизнесПредпринимателиЭпидемияКоронавирусМосква
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