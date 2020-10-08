Депутат МГД: Власти Москвы продолжают оказывать поддержку столичным предпринимателям

Столичные власти продолжают оказывать поддержку предпринимателям Москвы. Об этом заявила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева. Об этом она рассказала, комментируя предложение Сергея Собянина продлить на 2021 год ряд мер поддержки экономики, которые ранее были введены из-за распространения COVID-19.

Гусева заявила, что считает это предложение необходимым и своевременным, поскольку оздоровление экономики столицы – процесс небыстрый.

«По расчетам аналитиков, полного восстановления экономического блока стоит ожидать не раньше 2022 года. Тем более, сейчас мы наблюдаем ухудшение эпидобстановки в городе, и трудно спрогнозировать, по какому сценарию будут развиваться события», - констатировала Гусева.

Кроме того, депутат МГД напомнила, что столичные власти – в целях пресечения дальнейшего распространения COVID-19 и увеличения числа заболевших, ввели очередные ограничительные меры. В их числе: самоизоляция для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями, двухнедельные школьные каникулы, а также перевод не менее 30% сотрудников московских компаний на удаленный режим работы.

Людмила Гусева также рассказала, сейчас для предприятий, пострадавших от пандемии отраслей, действует отсрочка по уплате торгового сбора за I квартал 2020 года.