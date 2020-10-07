Локдауну не бывать: СМИ узнали детали закрытой встречи Собянина с губернаторами

Мэр российской столицы Сергей Собянин дал рекомендацию главам регионов не останавливать экономику на местах, несмотря на новый всплеск коронавирусной инфекции. Такие установки были озвучены на заседании рабочей группы Государственного совета по борьбе с коронавирусом под председательством московского градоначальника.

Об этом стало известно URA.RU от информированного источника. Собянин обсудил с коллегами ужесточение ограничительных мер, необходимость соблюдения масочного режима и иных предписаний. Пресс-служба правительства Москвы официально проинформировала, что на заседании затрагивались ь различные вопросы по противодействию COVID-19. Сред них – загруженность коечного фонда, дополнительные меры защиты пожилых граждан.

Сразу после заседания рабочей группы губернаторы начали в ускоренном порядке активировать у себя новые ограничения. Так, глава Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился с 8 октября перевести 30% сотрудников на удаленную работу по примеру Москвы.

Согласно информации оперативного штаба, в России зарегистрировано за последние сутки 11 тысяч 115 случаев заражения коронавирусом. Впервые почти за месяц зафиксировано снижение суточного прироста.

