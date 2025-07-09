Экс-министр отказался считать популярность спортзалов хорошим сигналом для экономики
В предчувствии финансовой нестабильности люди начали вкладывать деньги в любую дорогую вещь, которая, по их мнению, не будет сильно дешеветь, сказал НСН Сергей Калашников.
Ни рост популярности занятий фитнесом, ни увеличение объемов автокредитования не говорят об «оживлении» российской экономики, заявил в эфире НСН экс-министр труда, экономист Сергей Калашников.
Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец ранее в эфире радиостанции «Говорит Москва» спрогнозировал «оживление» российской экономики в конце года. Из индикаторов улучшения ситуации он выделил рост популярности спортзалов и автокредитов. Калашников не согласился с экономистом.
«Все вышеперечисленное никоим образом не является индикатором улучшения экономических показателей в стране, к сожалению. Тенденция к здоровому образу жизни – вещь хорошая, посещение спортзалов и фитнес-клубов – вещь хорошая. Однако это все-таки не базовая экономика. Что касается покупки автомобилей, то люди просто сбрасывают деньги в предчувствии финансовой нестабильности. Не у всех достаточно денег, чтобы их сбрасывать, поэтому люди пытаются вкладывать в любую дорогую вещь, которая не будет дешеветь - недвижимость, золото, автомобили», - сказал собеседник НСН.
Он также разъяснил, на что нужно опираться, прогнозируя экономическую ситуацию в стране.
«Прогнозируя ситуацию, стоит опираться на те тенденции, которые происходят в промышленности. Здесь существует макро- и микроанализ. Макроанализ – это общие мировые тенденции. Понятно, если вкладываться в макроэлектронику, то это перспективно. Если макроэлектроника начнет развиваться, то это свидетельство того, что в целом экономика страны на коне. Есть микроанализ, который говорит о том, какие предприятия на сегодняшний день находятся в зоне повышенной прибыли, наибольшей устойчивости, где в наибольшей степени ощущается рост производства. Это уже точечный анализ, который идет не столько даже по секторам, сколько по конкретным предприятиям с учетом их географического положения», - заключил эксперт.
Ранее Калашников заявил НСН, что на фоне дефицита бюджета в России можно ожидать повышения налогов, так как это быстрый и эффективный способ.
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