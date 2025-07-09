Экс-министр отказался считать популярность спортзалов хорошим сигналом для экономики

Он также разъяснил, на что нужно опираться, прогнозируя экономическую ситуацию в стране.

«Прогнозируя ситуацию, стоит опираться на те тенденции, которые происходят в промышленности. Здесь существует макро- и микроанализ. Макроанализ – это общие мировые тенденции. Понятно, если вкладываться в макроэлектронику, то это перспективно. Если макроэлектроника начнет развиваться, то это свидетельство того, что в целом экономика страны на коне. Есть микроанализ, который говорит о том, какие предприятия на сегодняшний день находятся в зоне повышенной прибыли, наибольшей устойчивости, где в наибольшей степени ощущается рост производства. Это уже точечный анализ, который идет не столько даже по секторам, сколько по конкретным предприятиям с учетом их географического положения», - заключил эксперт.

Ранее Калашников заявил НСН, что на фоне дефицита бюджета в России можно ожидать повышения налогов, так как это быстрый и эффективный способ.

