В России для борьбы с теневой занятостью предусмотрены не только льготы для самозанятых, но и уголовная ответственность, заявил НСН глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, член партии ЛДПР Ярослав Нилов.

Правительство РФ в рамках мер по противодействию нелегальной занятости в ближайшие месяцы намерено выявить и подсчитать неработающих граждан трудоспособного возраста, пишет РБК. К 1 марта 2026 года министры должны решить, как вовлечь их в трудовую деятельность. Нилов рассказал, как сегодня решается проблема теневой занятости.