Депутат Нилов предупредил россиян о последствиях теневой занятости
Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил НСН, что власти будут фиксировать людей, которые работают неофициально и получают выплаты по безработице.
В России для борьбы с теневой занятостью предусмотрены не только льготы для самозанятых, но и уголовная ответственность, заявил НСН глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, член партии ЛДПР Ярослав Нилов.
Правительство РФ в рамках мер по противодействию нелегальной занятости в ближайшие месяцы намерено выявить и подсчитать неработающих граждан трудоспособного возраста, пишет РБК. К 1 марта 2026 года министры должны решить, как вовлечь их в трудовую деятельность. Нилов рассказал, как сегодня решается проблема теневой занятости.
«У нас есть люди, которые официально зарегистрированы как безработные, но имеют какие-то неофициальные доходы. Есть и другая категория – люди, которые официально не работают, не зарегистрированы в качестве безработных, но при этом тоже имеют неофициальные доходы. Что касается борьбы с теневой занятостью, хорошим шагом был льготный налоговый режим для самозанятых. У нас сегодня порядка 12 миллионов таких граждан. Это граждане имеют постоянный доход и вышли из тени. В прошлом году у нас был принят закон о занятости, где отдельно обсуждается борьба с нелегальной занятостью в регионах. Для этого существует и административная, и уголовная ответственность. Граждане сами страдают, если им платят зарплату в конвертах, им просто не хватит стажа, пенсию не назначат, травма на работе не приведет к компенсации и так далее», - отметил он.
По словам депутата, в ближайшее время система учета будет усовершенствована, граждан «из красной зоны» возникнут вопросы.
«У нас сегодня вся трудовая деятельность фиксируется в системе персонифицированного учета. Налоговая инспекция имеет информацию о сделках и тратах, какие взносы платятся и так далее. В целом вся информация есть. Уже сегодня технически это все возможно проанализировать. Со временем мы придем к тому, что будет просто видно, какие граждане находятся в красной зоне – получают нелегальный доход и получают выплаты со стороны государства. Такие примеры есть в европейских странах. Если семья живет на пособия, но летает в дорогой отпуск, возникнет вопрос», - заключил депутат.
По сведениям Росстата, на 2023 год численность населения трудоспособного возраста, не входящего в группы занятых или безработных, составляла 14,9 млн граждан. Больше всего из них — 11,8 млн — «не выразили желание работать». При этом безработными в строгом смысле в феврале 2025 года считались 1,8 млн россиян. Эксперты отмечают, что значительная часть неработающих трудоспособного возраста присутствует на рынке труда де-факто, участвуя в теневой занятости, передает «Радиоточка НСН».
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