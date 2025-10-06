Силуанов: Повышение НДС до 22% увеличит инфляцию на 1%

Повышение налога на добавленную стоимость в России может увеличить инфляцию примерно на процент. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации.

Как отметил глава Минфина, НДС может оказать влияние на финансовые результаты компаний.

«Влияние на инфляцию оцениваем порядка 1%, что учтено в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат населению», - подчеркнул Силуанов.

В то же время министр указал, что изменения в Налоговый кодекс в следующем году принесут бюджету страны дополнительно 2,3 трлн рублей.

Ранее Минфин разработал проект поправок в Налоговый кодекс, которые предусматривают в том числе увеличение НДС с 20 до 22 процентов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

