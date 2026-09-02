Только прекращение охлаждения российской экономики способно вывести ее из кризиса и привести к росту не менее чем на 10% в год, заявил НСН зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников назвал текущее охлаждение экономики РФ естественным этапом экономического цикла. Такое мнение он высказал в интервью «Вестям». По словам Решетникова, «экономика вообще циклична» и после этапа бурного роста «кредит естественным образом поджался, процентные ставки выросли», из-за чего экономика притормозила. Министр считает, что это свидетельствует о «нормальном характере нашей экономики».

«Я бы не стал называть экономический рост в 4,3% бурным экономическим ростом. Кроме того, если охлаждение экономики — естественный процесс, тогда зачем к нему призывать? Решетников дезавуировал все заявления о необходимости охлаждения российской экономики, потому что она якобы перегрета. Министр показывает, что вся официальная риторика либерального клана, которая требовала охлаждения экономики, все меры государственной политики по охлаждению экономики, удушение бизнеса налогами, усиление административного произвола, запретительно дорогие кредиты, поощрение произвола монополий, категорический отказ от защиты национальных производителей при помощи разумного протекционизма — все это не нужно, потому что, видите ли, охлаждение экономики — это естественный процесс», — заявил Делягин.