Разводим руками: Депутат Делягин подловил Решетникова на «цикличности экономики»
Охлаждение российской экономики – не естественный процесс, он не способствует ее выходу из кризиса, заявил НСН зампред комитета Госдумы по экономической политике.
Только прекращение охлаждения российской экономики способно вывести ее из кризиса и привести к росту не менее чем на 10% в год, заявил НСН зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников назвал текущее охлаждение экономики РФ естественным этапом экономического цикла. Такое мнение он высказал в интервью «Вестям». По словам Решетникова, «экономика вообще циклична» и после этапа бурного роста «кредит естественным образом поджался, процентные ставки выросли», из-за чего экономика притормозила. Министр считает, что это свидетельствует о «нормальном характере нашей экономики».
«Я бы не стал называть экономический рост в 4,3% бурным экономическим ростом. Кроме того, если охлаждение экономики — естественный процесс, тогда зачем к нему призывать? Решетников дезавуировал все заявления о необходимости охлаждения российской экономики, потому что она якобы перегрета. Министр показывает, что вся официальная риторика либерального клана, которая требовала охлаждения экономики, все меры государственной политики по охлаждению экономики, удушение бизнеса налогами, усиление административного произвола, запретительно дорогие кредиты, поощрение произвола монополий, категорический отказ от защиты национальных производителей при помощи разумного протекционизма — все это не нужно, потому что, видите ли, охлаждение экономики — это естественный процесс», — заявил Делягин.
По мнению экономиста, российская экономика находится в системном кризисе, в том числе в силу объективных причин. Выход из него возможен только через переход от охлаждения хозяйственного комплекса к его развитию.
«Обязанность министра заключается не в констатации фактов и разведении рук, а в обеспечении экономического развития, то есть в преодолении охлаждения экономики. Российская экономика находится в состоянии не только глубокого структурного, но и глубокого системного кризиса, в том числе в силу объективных процессов, которые охватили всю мировую экономику. Если государство от политики уничтожения России путем охлаждения экономики перейдет к ее развитию, то нас ждет экономический рост. Если использовать все имеющиеся сейчас возможности, то рост в течение долгого времени будет не менее 10% в год. Но для этого нужно ставить перед собой соответствующие задачи, а не выдавать негативные плоды своей деятельности за объективный экономический процесс», — считает парламентарий.
Ранее Михаил Делягин в беседе с НСН назвал девальвацию рубля единственным риском для вкладчиков.
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