Как Россия научилась бороться с африканской чумой свиней

Россия научилась бороться с африканской чумой свиней, в стране вирус фиксируется с 2007 года, заявил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев в пресс-центре НСН.

«Африканская чума свиней – это вирус, который фиксируется с 2007 года, против него нет прививок, бесполезно бороться ветеринарными средствами. Этот вирус смертельно опасен для животных, но безопасен для человека. За это время мы получили огромный опыт того, как минимизировать риски этого фактора. Государственной ветеринарной службой была создана целая система мер по предотвращению распространения вируса. Первое – это введение электронной регистрации. Второе – все предприятия были ранжированы по уровню биозащиты. Это значит, что к животным никто не может подойти без смены одежды, душа и дезинфекции», - отметил он.

Свиноводство в России переживало рост от 5 до 10% ежегодно, но теперь отрасли необходимо искать новые рынки для роста, заявил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев в пресс-центре НСН.

