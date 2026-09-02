Российские производители мяса заинтересованы в рынках Южной Кореи и Японии, но пока переговоры идут вяло по политическим причинам, заявил руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в пресс-центре НСН.

«Сегодня идут переговоры о поставках свинины в Индонезию, там проживет более 30 миллионов людей, которые исповедуют религию, отличную от ислама. Также сегодня Филиппины являются одним из крупнейших импортеров свинины, в нашем экспорте это примерно 7%, хотя мы только весной начали поставки в эту страну. Нам необходимо продолжать работу по открытию рынков. Переговоры о доступе на те или иные рынки занимают годы. Россия должна доказать, что она готова гарантированно поставлять безопасное мясо, проводится большая работа. Конечно, нас интересует рынок Южной Кореи, здесь у нас и логистика привлекательная. Также Япония, это сложный премиальный рынок. Пока переговоры идут крайне вяло. Но, например, на сотни процентов увеличились поставки в страны Африки», - рассказал он.

На мясо птицы цены выросли примерно на 8% с начала года, на говядину – на 11%, на свинину остались без изменений, заявил руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в пресс-центре НСН.

