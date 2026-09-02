«Еда уже в книжных!»: Доктор Мясников объяснил причины неправильного питания россиян
Сегодня производители еды делают все для того, чтобы люди ели больше: продуктами торгуют даже в библиотеках и книжных магазинах, а размеры порций выросли, сказал НСН Александр Мясников.
Людей необходимо приучать к правильному питанию, и пропагандировать отказ от фастфуда. Об этом НСН заявил телеведущий и врач Александр Мясников.
В России разрушается культура питания, заявил в интервью РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, основной причиной негативной тенденции стало распространение фастфуда и отказ граждан от регулярного режима приема пищи. Онищенко призвал исключить из рациона рафинированные и «мусорные» продукты. Он отметил, что для изменения ситуации требуются серьезные усилия по ограничению оборота такой продукции. Мясников посетовал на отсутствие в России пропаганды правильного питания.
«У нас нет никакой пропаганды правильного питания. Эта ниша полностью занята коучами, нутрициологами, которые морочат людям голову, сами не понимая, о чем говорят. Им ничего не интересно, кроме денег, это просто очень хороший способ обогащения. Дай Бог, если в эту нишу придут хотя бы люди с медицинским образованием, а не бухгалтер, решивший, что он нутрициолог. Сегодня все завалено ультрапереработанными продуктами, повсюду сахар, соль, жир. Если нужно сделать побольше, продать подороже, мы ничего не можем противопоставить. Нужна государственная политика, которой нигде в мире нет, потому что у нас свободный рынок. Все отдано на откуп бизнесу, пищевой промышленности. Даже если мы сейчас все будем готовить из здоровых продуктов, на оливковом масле, уберем трансжиры, цены станут такими, что будет народный бунт, продукты станут недоступными», — сказал Мясников.
В связи с этим, добавил собеседник НСН, необходимо индивидуально обучать людей правильному питанию.
«Людям надо по отдельности объяснять, что такое правильное питание. Есть мясо, рыба, фрукты, овощи, бобовые, зерновые — и все. Человек должен видеть, что он ест, питаться тем, что дала природа, отказавшись от покупной готовой еды. При этом не нужно тратить колоссальные деньги — на сто граммов мяса или рыбы деньги так или иначе найдутся. Вообще сегодня еды стало слишком много, для производителей возникла экономическая задача: если рынок уже насыщен, как заставить людей покупать и есть еще больше? В результате еда сейчас появилась буквально везде: в книжных магазинах, магазинах одежды, библиотеках, на рабочих местах. Одновременно выросли размеры порций, а ультрапереработанные продукты стали конструировать так, чтобы их было трудно перестать есть: это сочетания жира, сахара, соли, текстуры и ароматизаторов», — отметил врач.
Мясников также признал, что люди стали больше есть, поддавшись на рекламные уловки.
«“Просто меньше ешь” — слишком примитивный совет. Человек принимает решения не в вакууме: на него круглосуточно воздействуют доступность, цена, реклама, размер упаковки и ассортимент. Особенно сильно это бьет по людям с меньшими доходами: здоровая еда может быть менее доступной, может не быть времени готовить, может отсутствовать нормальная кухня или даже необходимые бытовые условия. Логика проста: пищевой компании недостаточно хорошо кормить людей — ей надо из квартала в квартал продавать больше. А когда населению уже предлагается около 4000 ккал на человека в день, дальнейший рост продаж неизбежно означает борьбу за то, чтобы человек ел чаще и больше», — подчеркнул он.
Ранее руководитель детского сада, кандидат педагогических наук, биохимик Алена Бергер заявила, что первый прием пищи должен сочетать белок, клетчатку, жиры и углеводы, чтобы ребенок развивался, а обычной каши с чаем будет мало.
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