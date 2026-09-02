Людей необходимо приучать к правильному питанию, и пропагандировать отказ от фастфуда. Об этом НСН заявил телеведущий и врач Александр Мясников.

В России разрушается культура питания, заявил в интервью РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, основной причиной негативной тенденции стало распространение фастфуда и отказ граждан от регулярного режима приема пищи. Онищенко призвал исключить из рациона рафинированные и «мусорные» продукты. Он отметил, что для изменения ситуации требуются серьезные усилия по ограничению оборота такой продукции. Мясников посетовал на отсутствие в России пропаганды правильного питания.

«У нас нет никакой пропаганды правильного питания. Эта ниша полностью занята коучами, нутрициологами, которые морочат людям голову, сами не понимая, о чем говорят. Им ничего не интересно, кроме денег, это просто очень хороший способ обогащения. Дай Бог, если в эту нишу придут хотя бы люди с медицинским образованием, а не бухгалтер, решивший, что он нутрициолог. Сегодня все завалено ультрапереработанными продуктами, повсюду сахар, соль, жир. Если нужно сделать побольше, продать подороже, мы ничего не можем противопоставить. Нужна государственная политика, которой нигде в мире нет, потому что у нас свободный рынок. Все отдано на откуп бизнесу, пищевой промышленности. Даже если мы сейчас все будем готовить из здоровых продуктов, на оливковом масле, уберем трансжиры, цены станут такими, что будет народный бунт, продукты станут недоступными», — сказал Мясников.