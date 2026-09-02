Требуется защита: Приграничные регионы производят 23% мяса в России

Приграничные регионы производят 23% мяса в России, сегодня таким предприятиям требуется особая помощь, заявил руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в пресс-центре НСН.

«Мы должны учитывать нынешние обстоятельства. Примерно половина всех видов мяса производится в Центральном федеральном округе. В трех приграничных регионах – Курской, Белгородской, Брянской областях – производится 23% всего производства мяса в России. Это ключевые области по поставкам на рынке России. Сегодня предприятия в этих областях часто подвергаются террористическим атакам ВСУ, они вынуждены тратить колоссальные средства на защиту и соблюдение мер безопасности. Этим предприятиям требуются существенные оборотные средства. Государству нужно посмотреть, что можно сделать, чтобы снизить нагрузку на оборотный капитал предприятий. На этот счет мы сейчас общаемся с регуляторами», - объяснил он.

Свиноводство в России переживало рост от 5 до 10% ежегодно, но теперь отрасли необходимо искать новые рынки для роста, заявил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев в пресс-центре НСН.



