Требуется защита: Приграничные регионы производят 23% мяса в России
Сергей Юшин заявил НСН, что сегодня предприятия в приграничных областях часто подвергаются террористическим атакам ВСУ.
Приграничные регионы производят 23% мяса в России, сегодня таким предприятиям требуется особая помощь, заявил руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в пресс-центре НСН.
«Мы должны учитывать нынешние обстоятельства. Примерно половина всех видов мяса производится в Центральном федеральном округе. В трех приграничных регионах – Курской, Белгородской, Брянской областях – производится 23% всего производства мяса в России. Это ключевые области по поставкам на рынке России. Сегодня предприятия в этих областях часто подвергаются террористическим атакам ВСУ, они вынуждены тратить колоссальные средства на защиту и соблюдение мер безопасности. Этим предприятиям требуются существенные оборотные средства. Государству нужно посмотреть, что можно сделать, чтобы снизить нагрузку на оборотный капитал предприятий. На этот счет мы сейчас общаемся с регуляторами», - объяснил он.
Свиноводство в России переживало рост от 5 до 10% ежегодно, но теперь отрасли необходимо искать новые рынки для роста, заявил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Врач предсказал увеличение гериатрических клиник и пансионатов для пожилых
- Производители объяснили, почему в российском мясе нет гормонов роста
- Зеленский назначил Святослава Зайца командующим Сухопутными войсками ВСУ
- Россиянам пообещали не поднимать цены на свинину
- В сельском хозяйстве назвали утильсбор вредным для отрасли
- Новак заявил об усилении работы по защите НПЗ в России
- Сценарист Золотарев раскрыл, как создавался мир «Трудно быть богом»
- «Еда уже в книжных!»: Доктор Мясников объяснил причины неправильного питания россиян
- Без подержанных BMW: Что подтолкнет россиян к покупке китайских автомобилей
- Как Россия научилась бороться с африканской чумой свиней