На мясо птицы цены выросли примерно на 8% с начала года, на говядину – на 11%, на свинину остались без изменений, заявил руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в пресс-центре НСН.

«Конечно, у отрасли есть проблемы, это и инфляция, многие составляющие производства растут в цене, та же самая логистика. Ветеринарные препараты растут в цене, тарифы и так далее. В целом мясо укладывается в продовольственную инфляцию. Если говорим про свинину, по сравнению с декабрем прошлого года потребительские цены не выросли вообще. Такая сильная конкуренция и такое большое предложение, что цены не растут. На мясо птицы они выросли примерно на 8% с начала года, на говядину – на 11%», - отметил он.

В России сравнялись цены на свинину и птицу, хотя еще несколько лет назад свинина была в разы дороже, заявил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев в пресс-центре НСН.

