В ЦИК назвали сроки подведения общих итогов выборов в Госдуму

Общие результаты выборов депутатов Госдумы девятого созыва будут подведены не позднее 5 октября. Об этом заявил зампред Центризбиркома (ЦИК) РФ Николай Булаев.

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Он напомнил, что результаты выборов по федеральному избирательному округу будут определены на основании данных протоколов окружных избирательных комиссий, зарубежной территориальной избирательной комиссии и ТИК города Байконура.

По словам Булаева, затем общие результаты голосования установят на основании протокола и решения ЦИК о результатах выборов по федеральному округу, а также протоколов и решений окружных избиркомов о результатах по одномандатным округам.

Ранее член ЦИК Павел Андреев заявил, что досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва за рубежом стартует 4 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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