В ЦИК назвали сроки подведения общих итогов выборов в Госдуму
Общие результаты выборов депутатов Госдумы девятого созыва будут подведены не позднее 5 октября. Об этом заявил зампред Центризбиркома (ЦИК) РФ Николай Булаев.
Он напомнил, что результаты выборов по федеральному избирательному округу будут определены на основании данных протоколов окружных избирательных комиссий, зарубежной территориальной избирательной комиссии и ТИК города Байконура.
По словам Булаева, затем общие результаты голосования установят на основании протокола и решения ЦИК о результатах выборов по федеральному округу, а также протоколов и решений окружных избиркомов о результатах по одномандатным округам.
Ранее член ЦИК Павел Андреев заявил, что досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва за рубежом стартует 4 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Россиянам пообещали не поднимать цены на свинину
- В сельском хозяйстве назвали утильсбор вредным для отрасли
- Новак заявил об усилении работы по защите НПЗ в России
- Сценарист Золотарев раскрыл, как создавался мир «Трудно быть богом»
- «Еда уже в книжных!»: Доктор Мясников объяснил причины неправильного питания россиян
- Без подержанных BMW: Что подтолкнет россиян к покупке китайских автомобилей
- Как Россия научилась бороться с африканской чумой свиней
- Требуется защита: Приграничные регионы производят 23% мяса в России
- Уткнулись в потолок: Производители свинины озвучили три проблемы отрасли
- Разводим руками: Депутат Делягин подловил Решетникова на «цикличности экономики»