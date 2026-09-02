В ЦИК назвали сроки подведения общих итогов выборов в Госдуму

Он напомнил, что результаты выборов по федеральному избирательному округу будут определены на основании данных протоколов окружных избирательных комиссий, зарубежной территориальной избирательной комиссии и ТИК города Байконура.

По словам Булаева, затем общие результаты голосования установят на основании протокола и решения ЦИК о результатах выборов по федеральному округу, а также протоколов и решений окружных избиркомов о результатах по одномандатным округам.

Ранее член ЦИК Павел Андреев заявил, что досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы девятого созыва за рубежом стартует 4 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

