Уткнулись в потолок: Производители свинины озвучили три проблемы отрасли
Юрий Ковалев заявил НСН, что в наращивание экспорта вмешиваются политические вопросы, а на внутреннем рынке потребление может снижаться.
Свиноводство в России переживало рост от 5 до 10% ежегодно, но теперь отрасли необходимо искать новые рынки для роста, заявил генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев в пресс-центре НСН.
«Свиноводство в России переживало рост от 5 до 10% ежегодно. Но с 2025 года мы по всем каналам пришли к максимально возможным объемам, поэтому в дальнейшем необходимо наращивать экспорт на новые рынки. Мы только полтора года назад открыли поставки в Китай, для всех производителей свинины это была манная небесная. Далее в наращивание экспорта вмешиваются политические вопросы. Вторая проблема – это сложности с платежеспособностью населения, это уже внутренняя ситуация. И, конечно, сейчас с учетом дорогих кредитов сложно развивать бизнес на фоне роста затрат», - отметил он.
Российские производители мяса заинтересованы в рынках Южной Кореи и Японии, но пока переговоры идут вяло по политическим причинам, заявил руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в пресс-центре НСН.
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