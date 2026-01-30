«На определенном уровне развития финансовой системы перед странами стоит выбор: ограничивать финансовые спекуляции или блокировать свое экономическое развитие. Если финансовые спекуляции не ограничивать, все деньги из реального производительного сектора будут уходить в спекулятивный сектор. Это делалось в Америке до 1999 года, это делалось в Японии до 2000 года, в западной Европе – до 1989 года. Потом финансовая система выходила на другой уровень, такая схема становилась ненужной. В Индии и Китае это делается сейчас. В странах, которые этого не делают (Латинская Америка, ЮАР), развитие практически блокируется», - пояснил он.

По его словам, в России подобная схема сегодня не будет работать, хоть и является экономически верной.

«У нас, например, нельзя сделать дешевый кредит, потому что тогда все деньги уйдут на валютный рынок, будет девальвация. В Советском Союзе финансовых спекуляций не было, но там были особенности потребительского рынка, поэтому эта задача решалась при помощи разделения денег на те, которые обслуживали розничную торговлю, и на инвестиционный контур, где деньги работали на развитие производительных сил. Академик Некипелов предлагает восстановить в России именно эту систему. Эта мера правильная, давно назрела. Но сегодня у нас финансовые власти ориентированы на финансовые спекуляции, поэтому подобные призывы они игнорируют», - добавил депутат.

Малый и средний бизнес в России переходит на наличные, чтобы постепенно уходить в тень на фоне роста налоговых и других ограничений, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в пресс-центре НСН.

