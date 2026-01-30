Володин: Более 40 выплат и пособий проиндексируют с февраля

Более 40 видов выплат и пособий проиндексируют в России с февраля. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе Max.

Председатель палаты указал, что выплаты, пособия и компенсации вырастут на 5,6% в соответствии с законодательством исходя из фактического индекса потребительских цен за 2025 год.

Также в РФ увеличится размер материнского капитала: выплата за первого ребенка составит 728,9 тысячи рублей, доплата за второго - 234,3 тысячи, пишет RT. Не получавшая сертификат на первого малыша семья сможет получить 963,2 тысячи рублей при рождении второго ребенка.

Кроме того, индексация затронет пособия по безработице, при рождении либо усыновлении ребенка, выплаты по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 года для неработающих россиян, ежемесячные выплаты женщинам со званием «Мать-героиня», доплаты к пенсиям, выплаты ветеранам и гражданам с инвалидностью.

Ранее Социальный фонд сообщил, что в феврале автоматически проиндексирует социальные выплаты и пособия россиянам.

