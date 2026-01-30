ЧОП могут разрешить получать стрелковое оружие для защиты важных объектов
Группа депутатов Госдумы внесла в палату законопроект о праве частных охранных организаций получать боевое стрелковое оружие во временное пользование для защиты критической инфраструктуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
«Предлагается предоставить специализированным частным охранным организациям право получать в территориальных органах Росгвардии и использовать для защиты охраняемых объектов боевое стрелковое оружие», - указал парламентарий.
Пискарев отметил, что с начала специальной военной операции не прекращаются диверсионно-террористические атаки на стратегически важные объекты. Одно из наиболее результативных средств при таких ЧП - стрелковое автоматическое оружие. Охрану более 80% объектов топливно-энергетического комплекса осуществляют частные предприятия, которым можно использовать только служебное оружие. Его недостаточно для отражения атак БПЛА.
Возможность получения ЧОП стрелкового оружия позволит повысить антитеррористическую защищенность критически важных объектов и их сотрудников.
Ранее стало известно, что Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект об усилении контроля за иноагентами, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
