ЧОП могут разрешить получать стрелковое оружие для защиты важных объектов

Группа депутатов Госдумы внесла в палату законопроект о праве частных охранных организаций получать боевое стрелковое оружие во временное пользование для защиты критической инфраструктуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Предлагается предоставить специализированным частным охранным организациям право получать в территориальных органах Росгвардии и использовать для защиты охраняемых объектов боевое стрелковое оружие», - указал парламентарий.

Пискарев отметил, что с начала специальной военной операции не прекращаются диверсионно-террористические атаки на стратегически важные объекты. Одно из наиболее результативных средств при таких ЧП - стрелковое автоматическое оружие. Охрану более 80% объектов топливно-энергетического комплекса осуществляют частные предприятия, которым можно использовать только служебное оружие. Его недостаточно для отражения атак БПЛА.

Возможность получения ЧОП стрелкового оружия позволит повысить антитеррористическую защищенность критически важных объектов и их сотрудников.

