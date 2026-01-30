Умер актер из сериала «Морские дьяволы» Валерий Смородин
Актер театра и кино Валерий Смородин умер в Калуге. Об этом сообщил Калужский драматический театр, где служил артист.
«Скоропостижно скончался один из ведущих актеров Калужского драмтеатра Валерий Леонидович Смородин», - отмечается в сообщении учреждения в соцсети «ВКонтакте».
В театре указали что накануне своей смерти артист играл Василия Шуйского в драме «Борис Годунов».
Валерий Смородин родился в 1961 году, работал трактористом в колхозе, но позднее поступил на факультет музыкального театра и эстрады Государственного музыкального училища имени Гнесиных в Москве. Артист присоединился к труппе Калужского драмтеатра в 1990 году, в конце десятилетия ушел в коммерцию, но в 2009-м вернулся в театр. Смородин также играл в кино, он известен по сериалам «Морские дьяволы. Вектор атаки», «Истребители. Битва за Крым» и «Живой».
