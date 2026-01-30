Триллионы под подушкой: В Госдуме назвали безопасные способы хранения денег
Михаил Делягин заявил НСН, что сегодня не стоит хранить деньги под подушкой, лучше вложить их в золото.
Сегодня безопаснее всего хранить деньги в золоте: в металлических слитках, в инвестиционных монетах или в обезличенных металлических счетах, заявил НСН зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
В России предложили ввести так называемый индексируемый рубль. Деньги нужно разделить на средство платежа (обычные рубли) и на то, что выполняет функцию накопления, заявил академик, директор МШЭ (Московская школа экономики) МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Некипелов на конференции РАН, пишут «Известия». Сейчас, по его словам, люди хранят «под подушкой» более 16 трлн рублей. Делягин рассказал, откуда под подушкой у россиян оказалось 16 триллионов.
«Что касается 16 триллионов под подушкой, они хранятся не только там. Значительная часть этих денег обслуживает теневую экономику. Но в целом да, это факт, особенно всплеск был в конце 2025 года. Это официальные данные Банка России. Люди начали бояться блокировки карт под предлогом борьбы с мошенниками, поэтому стали предпочитать работать с наличными, а не с цивилизованными безналичными деньгами», - пояснил он.
Депутат назвал проверенные способы хранения денег.
«Я советую сейчас хранить деньги не под подушкой, а в золоте: в металлических слитках, в инвестиционных монетах. Если вы доверяете крупным банкам, то храните деньги в обезличенных металлических счетах, которые просто удобнее. Я не вижу сейчас причин не доверять крупным банкам, но некоторые почему-то боятся. Можно хранить в долларах, но он снижает свою стоимость в силу реиндустриализации Трампа (президент США Дональд Трамп. - Прим. НСН)», - заключил депутат.
Обезличенный металлический счет (ОМС) — это банковский счет для учета драгоценных металлов (золото, серебро, платина, палладий) в граммах, без физической поставки слитков, где инвестиция осуществляется в сам металл, а не в конкретный слиток. Прибыль получается от изменения рыночной цены, ОМС не застрахованы государством.
Кандидат экономических наук и инвестиционный консультант Евгений Коган отметил, что золото остается в тренде роста, а 2026 год станет революционным даже для ювелиров.
Материал носит исключительно ознакомительный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
