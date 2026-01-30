Сегодня безопаснее всего хранить деньги в золоте: в металлических слитках, в инвестиционных монетах или в обезличенных металлических счетах, заявил НСН зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

В России предложили ввести так называемый индексируемый рубль. Деньги нужно разделить на средство платежа (обычные рубли) и на то, что выполняет функцию накопления, заявил академик, директор МШЭ (Московская школа экономики) МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Некипелов на конференции РАН, пишут «Известия». Сейчас, по его словам, люди хранят «под подушкой» более 16 трлн рублей. Делягин рассказал, откуда под подушкой у россиян оказалось 16 триллионов.