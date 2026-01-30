Посольство КНР опровергло данные о китайских БПЛА в украинском конфликте
Посольство Китая в Великобритании опровергло сообщения газеты Financial Times о поставках комплектующих для беспилотников из КНР в украинском конфликте. Об этом говорится в заявлении диппредставительства.
В посольстве назвали публикацию FT «основанной на слухах и надуманных выводах» и «вводящей общественность в заблуждение». Отмечается, что Китай никогда не поставлял летальное оружие сторонам конфликта на Украине и контролирует поставки своих товаров двойного назначения.
Диппредставительство указало на «объективную и беспристрастную позицию» Пекина в отношении украинского кризиса. Китай выступает за прекращение боевых действий и поощрение переговоров.
Ранее пресс-секретарь диппредставительства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Пекин считает дипломатию единственным способом разрешить конфликт на Украине, напоминает «Свободная пресса».
