Посольство Китая в Великобритании опровергло сообщения газеты Financial Times о поставках комплектующих для беспилотников из КНР в украинском конфликте. Об этом говорится в заявлении диппредставительства.

В посольстве назвали публикацию FT «основанной на слухах и надуманных выводах» и «вводящей общественность в заблуждение». Отмечается, что Китай никогда не поставлял летальное оружие сторонам конфликта на Украине и контролирует поставки своих товаров двойного назначения.

Диппредставительство указало на «объективную и беспристрастную позицию» Пекина в отношении украинского кризиса. Китай выступает за прекращение боевых действий и поощрение переговоров.

Ранее пресс-секретарь диппредставительства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Пекин считает дипломатию единственным способом разрешить конфликт на Украине, напоминает «Свободная пресса».

