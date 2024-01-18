Депутат Аксаков назвал срок принятия законопроекта об ограничении льготной ипотеки
Законопроект, предоставляющий Центробанку право ограничивать кредитным организациям выдачу ипотечных кредитов в России с 1 июля 2024 года, могут принять в первом чтении в феврале-марте 2024 года в случае поступления отзыва правительства России. Об этом в интервью изданию «Газета.Ru» заявил автор законопроекта, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Он добавил, что второе-третье чтение могут состояться весной 2024 года. «Учитывая, что закон должен вступить в силу с 1 июля 2024 года, время есть», — заверил он.
Аксаков подчеркнул, что льготные программы ипотечного кредитования для россиян действуют до 1 июля 2024 года. Число одобренных ипотек сократится автоматически, если программы не будут продлены, а ключевая ставка ЦБ 16% сохранится.
По мнению главы комитета, Банк России будет пользоваться новым правом, исходя из текущей ситуации. «Совет директоров ЦБ принимает решение об установлении макропруденциального лимита с учетом факторов риска увеличения долговой нагрузки заемщиков–физлиц, поэтому сейчас трудно определить, какой лимит к лету может стать оптимальным», — заявил Аксаков.
Ранее сообщалось, что молодые семьи в Дальневосточном федеральном округе в 2023 году оформили в полтора раза больше льготных кредитов по программе «Дальневосточная ипотека», чем в 2022 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru