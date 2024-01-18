Депутат Аксаков назвал срок принятия законопроекта об ограничении льготной ипотеки

Он добавил, что второе-третье чтение могут состояться весной 2024 года. «Учитывая, что закон должен вступить в силу с 1 июля 2024 года, время есть», — заверил он.

Аксаков подчеркнул, что льготные программы ипотечного кредитования для россиян действуют до 1 июля 2024 года. Число одобренных ипотек сократится автоматически, если программы не будут продлены, а ключевая ставка ЦБ 16% сохранится.

По мнению главы комитета, Банк России будет пользоваться новым правом, исходя из текущей ситуации. «Совет директоров ЦБ принимает решение об установлении макропруденциального лимита с учетом факторов риска увеличения долговой нагрузки заемщиков–физлиц, поэтому сейчас трудно определить, какой лимит к лету может стать оптимальным», — заявил Аксаков.

Ранее сообщалось, что молодые семьи в Дальневосточном федеральном округе в 2023 году оформили в полтора раза больше льготных кредитов по программе «Дальневосточная ипотека», чем в 2022 году.

